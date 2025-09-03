IT-компаниям нужно подать согласие на раскрытие налоговой тайны до 20 сентября 2025 года

Работодателям нужно подать согласие на раскрытие налоговой тайны, чтобы их сотрудники могли оформить льготную IT-ипотеку.

Чтобы IT-специалисты могли оформить льготную ипотеку, их работодателям нужно до 20 сентября 2025 года подать в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны по коду 10062.

Эти данные позволят подтвердить, что заемщик действительно работает в компании, которая в прошлом году применяла налоговые льготы. Такое требование — ключевое при оформлении IT-ипотеки.

«Компания должна подать согласие по инструкции. Обязательно нужно проверить, чтобы в поле "Код комплекта сведений" было указано "10062". Период раскрытия налоговой тайны — с 2024 года», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Сейчас IT-ипотеку по ставке ставке до 6% годовых могут получить сотрудники более 6 тыс. компаний. Этой льготой воспользовались уже около 88 тыс. специалистов.