Предприятиям ОПК продлят отсрочку по выполнению требований закона о гособоронзаказе

Еще год предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут пользоваться мораторием, который касается платежей с использованием спецсчета.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о продлении еще на год особого порядка в законе о гособоронзаказе. Речь идет о поправках в федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ.

Изменения позволят предприятия оборонно-промышленного комплекса еще год не исполнять требования закона в части налоговых платежей с использованием спецсчета. Об этом пишут «Ведомости». Законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время.

Продлить особый режим решили из-за того, что с введение единого налогового платежа (ЕНП) и единого налогового счета (ЕНС) вступило в противоречие с законом о гособоронзаказе. Согласно закону, средства со специального счета можно направить на оплату труда только при условии одновременного перечисления налогов и страховых взносов.

«Новая система ЕНП делает выполнение этого требования невозможным. В связи с этим действие данного условия было приостановлено на 2023–2025 гг. Проект закона предлагает продлить этот мораторий на 2026 г., поскольку проблема невозможности одновременной уплаты налогов и сборов при выплате заработной платы остается актуальной», — сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Если мораторий продлят, он будет действовать в течение 2026 года. Однако проблема сохранится — ОПК по-прежнему не смогут одновременно уплатить налоги и сборы при выплате заработной платы.