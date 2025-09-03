Средняя зарплата в России выросла на 14,5%

По итогам первого полугодия 2025 года средняя зарплата россиян выросла на 14,5% год к году.

Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Во втором квартале средняя зарплата достигла 100 тыс. рублей и превысила аналогичное значение второго квартала 2024 года на 13,53 тыс. рублей (на 14,9%), рассказал он.

«Можно говорить об ускорении темпов прироста размеров средних зарплат, так как в первом квартале мы видели прирост на 13,8%. За три месяца средняя зарплата увеличилась на 7,7 тыс. рублей, или 8,36%», — пояснил Балынин.

В каких сферах отмечены самые высокие средние зарплаты:

добыча нефти и природного газа — 206,98 тыс. рублей;

финансовая деятельность — 199 тыс. рублей;

деятельность в области информации и связи — 175,89 тыс. рублей.

Темпы прироста средних зарплат больше 15% в первом полугодии наблюдались во многих отраслях российской экономики. Например, в строительстве средние зарплаты выросли на 16,3%, а в обрабатывающих производствах — на 15,9%, добавил Балынин.

По его мнению, российские работодатели продолжают использовать зарплату как один из инструментов привлечения квалифицированных работников.

