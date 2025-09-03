⚡️ Итоги дня: россияне стали больше пить безалкогольное пиво, уже в 19 регионах средняя зарплата больше 100 тысяч, Шуфутинский заработает 36 млн за концерт на 3 сентября

Потребление безалкогольного пива в РФ выросло на 8%. Россияне все чаще делают выбор в пользу таких напитков из-за здорового образа жизни. При этом российский экспорт этого напитка вырос более чем на 34%.

Продажи новых авто в России в августе рекордно выросли с начала года. Российский рынок новых легковых автомобилей в августе продемонстрировал рост на 1,3% к июлю — до 122,24 тыс. машин. Это максимальный месячный показатель с января.

Все больше заведений общепита создают собственные службы доставки или пользуются услугами агрегаторов. Доля таких точек общепита уже достигла 64%, а на заказы с доставкой приходится больше четверти от их общего числа.

В Крыму к началу осени забронировали 72% мест в отелях и санаториях. Республика Крым за лето приняла больше 3,7 млн туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя.

Продажи авиабилетов в Китай удвоились после новости о безвизовом режиме. Количество забронированных россиянами отелей в Китае увеличилось за сутки на 7%. Основная доля бронирований приходится на Москву (32%), на втором месте Санкт-Петербург и Оренбург (по 10% каждый).

Wildberries запустит возможность предзаказа товаров. Клиенты смогут оформить желаемый товар еще до его официального выхода и таким образом стать первыми, кто получит долгожданную новинку.

Маркетплейс «Финуслуги» запустил комбовклады — при введении суммы в поле будет автоматически подобрано оптимальное соотношение для получения наиболее высокого дохода. Система анализирует доступные на Финуслугах предложения и подбирает лучшее сочетание вкладов под ту сумму, которую планирует разместить вкладчик.

Объем сделок по слияниям и поглощениям в мире может достичь рекорда в 2026 году. В этом году объем сделок по всему миру составит около $3,1 трлн, а в следующем — вырастет до $3,9 трлн.

В России резко увеличилось число женщин на руководящих должностях. В 2023 году доля резюме от женщин на такие должности превышала 50% в девяти областях, включая управление персоналом, розничную торговлю, науку и образование, медицину и фармацевтику. К 2025 году этот список вырос до 11 сфер: прибавилась индустрия спорта, фитнеса и красоты, а также юриспруденция.

3 сентября 2025 года певец Михаил Шуфутинский заработает 36 млн рублей за концерт в Кремле. На его выступление придут 6 тысяч человек. Он исполнит легендарную песню «Третье сентября».

В России удвоилось число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей, сообщили в Росстате. В июне их стало 19 против 11 год назад.

Окружной суд в Вашингтоне вынес решение о том, что Google не придется продавать свой браузер Chrome, при этом технологического гиганта обязали делиться данными с конкурентами в сфере онлайн-поиска. Победа корпорации в иске антимонопольных органов США оценивается как «редкая».