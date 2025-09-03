Хуснуллин пообещал сделать ипотеку доступной для россиян
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о планах по повышению доступности жилья для граждан.
По его словам, на стратсессии с участием глав регионов и профессионального сообщества основное внимание уделили ипотечной программе.
Правительство разработает комплексные меры, чтобы сделать ипотеку доступной для граждан, заявил вице-премьер.
В частности, есть возможность снизить стоимость ипотеки за счет:
сокращения строительного цикла;
повышения производительности труда;
улучшения цифровизации в данной отрасли.
Сейчас стоит задача учесть доступность жилья в целом по стране, по опорным населенным пунктам, увязать программы доступного жилья со стратегией пространственного развития, уточнил Хуснуллин.
Мы сообщали, что на льготную ипотеку выделили еще более 100 млрд рублей.
Комментарии1
А можно сделать цены на жилье доступнее? Оно как-то надежнее.