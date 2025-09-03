Хуснуллин пообещал сделать ипотеку доступной для россиян

Поставлена задача учесть доступность жилья в целом по России и увязать программы доступного жилья со стратегией пространственного развития.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о планах по повышению доступности жилья для граждан.

По его словам, на стратсессии с участием глав регионов и профессионального сообщества основное внимание уделили ипотечной программе.

Правительство разработает комплексные меры, чтобы сделать ипотеку доступной для граждан, заявил вице-премьер.

В частности, есть возможность снизить стоимость ипотеки за счет:

сокращения строительного цикла;

повышения производительности труда;

улучшения цифровизации в данной отрасли.

Сейчас стоит задача учесть доступность жилья в целом по стране, по опорным населенным пунктам, увязать программы доступного жилья со стратегией пространственного развития, уточнил Хуснуллин.

