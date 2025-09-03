ЦОК КПП Общ 27.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитику 1С и удвоить доход →
Ипотека

Хуснуллин пообещал сделать ипотеку доступной для россиян

Поставлена задача учесть доступность жилья в целом по России и увязать программы доступного жилья со стратегией пространственного развития.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о планах по повышению доступности жилья для граждан.

По его словам, на стратсессии с участием глав регионов и профессионального сообщества основное внимание уделили ипотечной программе.

Правительство разработает комплексные меры, чтобы сделать ипотеку доступной для граждан, заявил вице-премьер.

В частности, есть возможность снизить стоимость ипотеки за счет:

  • сокращения строительного цикла;

  • повышения производительности труда;

  • улучшения цифровизации в данной отрасли.

Сейчас стоит задача учесть доступность жилья в целом по стране, по опорным населенным пунктам, увязать программы доступного жилья со стратегией пространственного развития, уточнил Хуснуллин.

Мы сообщали, что на льготную ипотеку выделили еще более 100 млрд рублей.

Автор

Комментарии

1
Главная Тарифы