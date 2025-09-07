Россияне назвали самые ценные навыки для развития в эпоху ИИ и роботизации

Подавляющее большинство россиян (73%) планируют активно развивать свои компетенции в ближайшие 2-3 года. При этом многие осознанно совершенствуют гибкие навыки и готовятся стать гибридными специалистами.

Об этом говорят результаты совместного исследования hh.ru и II Международного симпозиума «Создавая будущее», они есть у «Клерка».

По мнению россиян, через пять лет наибольшим спросом будут пользоваться:

специалисты по ИИ и машинному обучению — 68% опрошенных;

разработчики в области кибербезопасности (65%);

инженеры робототехники и автоматизации (54%).

Этот прогноз напрямую отражается в личных планах соискателей: именно работа с ИИ-инструментами (55%) и анализ данных (38%) возглавляют список хард-навыков, которые респонденты намерены осваивать в ближайшее время.

Есть понимание, что владения лишь техническими навыками недостаточно. Поэтому приоритетными для освоения гибкими навыками стали:

критическое мышление (53%);

адаптивность и стрессоустойчивость (49%);

навыки коммуникации, включая публичные выступления и ведение переговоров (47%).

Одинаковую важность соискатели придают управлению проектами и работе в команде (по 44%). Кроме того, в топ вошли эмоциональный интеллект (42%) и креативность(41%).

«Развивать ключевые гибкие навыки планируют как мужчины, так и женщины, причем тренд характерен для всех возрастных групп. Это говорит о том, что соискатели чувствуют тренды и понимают, как меняется ситуация на рынке труда. В условиях, когда рутинные операции автоматизируются, именно личностные качества, мягкие навыки — эмпатия, способность адаптироваться к изменениям, договариваться и совместно решать сложные задачи — выходят на первый план и становятся главным конкурентным преимуществом при поиске работы», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Наиболее популярным подходом остается самостоятельное обучение через книги, статьи и видео — 68% опрошенных. Онлайн-курсы рассматривают как инструмент развития 52%. При этом почти половина (47%) ожидают поддержки в этом вопросе от работодателя через корпоративные программы, 30% рассматривают возможность обучения офлайн — в вузах, колледжах, на мастер-классах.

Подавляющее большинство (70%) руководствуются осознанной внутренней мотивацией, нацеленной на поддержание собственной конкурентоспособности, и лишь 10% видят в развитии новых навыков вынужденную меру из-за возможного устаревания профессии.