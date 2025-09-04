Роскомнадзор справился с 725 DDoS-атаками в августе 2025 года

Специалисты по информационной безопасности заблокировали больше 6 тысяч фишинговых ресурсов в интернете.

В августе 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (подведомственный Роскомнадзору) отразили 725 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового, транспортного секторов и операторов связи.

Также удалось заблокировать 6 525 фишинговых ресурсов и 48 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение (ПО). Специалисты выявили и устранили 833 нарушения маршрутизации трафика, их допустили 210 компаний.

Самая продолжительная DDoS-атака составила 2 дня 23 часа 23 минуты.

«Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территориях США, Индонезии, Германии, Нидерландов, Вьетнама», — сказано в телеграм-канале ведомства.

Основной целью злоумышленников стала телекоммуникационная отрасль в Центральном федеральном округе.