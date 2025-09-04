ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитику 1С и удвоить доход →
Налоги, взносы, пошлины

Исследование: для женщин быть добросовестным налогоплательщиком важнее, чем для мужчин

Чем старше люди, чем важнее для них иметь статус добросовестного налогоплательщика. Каждый второй уверен, что нужно платить налоги, чтобы спать спокойно.

Женщины подходят к уплате налогов более ответственно, чем мужчины. 52% россиянок считают важным иметь прозрачные налоговые отношения с государством, в то время как среди мужчин так думает 45%.

85% экономически активного населения считает важным иметь статус добросовестного налогоплательщика. Каждый второй уверен, что нужно «заплатить налоги и спать спокойно». Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Быть добросовестным налогоплательщиком не важно для 11% россиян, а еще 4% признались, что сейчас получают серую зарплату.

Для россиян старше 45 лет важнее иметь статус добросовестного налогоплательщика, чем для тех, кто моложе: 53% против 45%.

Исследование показало, что открытость перед налоговыми органами важна вне зависимости от уровня дохода: среди тех, чьи доходы составляют менее 50 тыс. рублей, статус добросовестного плательщика ценят столько же (56%), сколько и среди высокодоходных групп (58%). Лишь в промежуточной группе доходов (50-100 тыс.) приверженность налоговому законодательству значительно ниже — всего 42%.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы