📅 Осенью 2025 будет шестидневная и трехдневная рабочие недели + 3 выходных подряд и 1 сокращенный день

В ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Это определено постановлением Правительства от 4 октября 2024 года № 1335 о переносе выходных дней.

4 ноября отмечается государственный праздник — День народного единства. Но это вторник. Поэтому россияне будут отдыхать, помимо 02.11 (воскресенье), также 3 и 4 ноября — в понедельник и вторник.

Дни с 5 по 7 ноября будут рабочими, затем снова обычные выходные – 8 и 9 ноября (суббота и воскресенье).

Производственный календарь 2025

Но предшествующая рабочая неделя будет шестидневной. Выходной с субботы 1 ноября перенесен на понедельник 3 ноября. При этом 01.11 будет официально сокращенным на 1 час рабочим днем.

