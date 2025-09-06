Самозанятые могут добровольно платить страховые взносы на пенсию: сумма в 2025 году
При этом самозанятые могут добровольно вступать в правоотношения по пенсионному страхованию и уплачивать взносы, формируя свои пенсионные права.
Зарегистрироваться в Социальном фонде России (СФР) в качестве страхователя можно с помощью мобильного приложения «Мой налог». После регистрации страхователь получает доступ к информации:
о сумме взносов для уплаты в текущем году (стоимость страхового года);
об учтенных платежах в отделении СФР;
размере стажа, который будет отражен на лицевом счете по окончании года.
Платить взносы можно тоже через «Мой налог». Срок — не позднее 31 декабря текущего года.
При уплате взносов в размере фиксированного платежа (в 2025 году это 59 241,6 рублей за полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один год.
Налоговики поясняют, что можно внести всю сумму сразу или частями в течение расчетного периода. В случае уплаты взносов меньше фиксированной суммы в стаж засчитают период, пропорциональный сделанному платежу.
Такой механизм позволяет уплачивающим НПД сформировать пенсию по старости на общих основаниях, резюмирует УФНС.
Начать дискуссию