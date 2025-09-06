Самозанятые могут добровольно платить страховые взносы на пенсию: сумма в 2025 году

По закону самозанятые граждане не признаются плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) за период применения налога на профессиональный доход (НПД).

При этом самозанятые могут добровольно вступать в правоотношения по пенсионному страхованию и уплачивать взносы, формируя свои пенсионные права.

Зарегистрироваться в Социальном фонде России (СФР) в качестве страхователя можно с помощью мобильного приложения «Мой налог». После регистрации страхователь получает доступ к информации:

о сумме взносов для уплаты в текущем году (стоимость страхового года);

об учтенных платежах в отделении СФР;

размере стажа, который будет отражен на лицевом счете по окончании года.

Платить взносы можно тоже через «Мой налог». Срок — не позднее 31 декабря текущего года.

При уплате взносов в размере фиксированного платежа (в 2025 году это 59 241,6 рублей за полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один год.

Налоговики поясняют, что можно внести всю сумму сразу или частями в течение расчетного периода. В случае уплаты взносов меньше фиксированной суммы в стаж засчитают период, пропорциональный сделанному платежу.

Такой механизм позволяет уплачивающим НПД сформировать пенсию по старости на общих основаниях, резюмирует УФНС.