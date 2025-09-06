❌ Добровольная ликвидация компании невозможна при наличии налоговой задолженности

Перед подачей в налоговый орган документов на ликвидацию юридического лица необходимо убедиться, что единый налоговый счет (ЕНС) организации имеет положительное сальдо.

В случае наличия задолженности ее можно погасить одним из способов:

через интернет-сервисы ФНС «Личный кабинет юридического лица», «Уплата налогов и пошлин»;

используя банковские или платежные терминалы самообслуживания.

Перечислить денежные средства в счет исполнения обязанности по уплате налогов можно через расчетный счет ликвидируемой организации или иным лицом путем пополнения ЕНС.

Налоговики обращают внимание, что при уплате важно соблюдать правильность заполнения реквизитов, особенно ИНН: необходимо указать ИНН ликвидируемого юрлица.

Своевременная уплата налоговых обязательств позволит провести добровольную ликвидацию «гладко и без задержек».