Из-за конкуренции с маркетплейсами закрываются магазины спорттоваров

К началу августа 2025 число спортивных магазинов по стране снизилось на 6%, а в городах-миллионниках – на 9,5%.

К 1 августа 2025 года в России осталось 3,8 тыс. магазинов, продающих спортивные товары, что на 6% меньше год к году.

Эти данные получил сервис «Яндекс Карты» по запросу «Коммерсанта».

В городах-миллионниках количество магазинов спорттоваров уменьшилось на 9,5% — до 1,2 тыс. При этом в некоторых городах динамика еще значительнее:

Воронеж — на 37,8%, до 23 магазинов;

Новосибирск — на 19,7%, до 53;

Самара — на 18,4%, до 31.

Некрупным продавцам спортивных товаров сложнее всего конкурировать с маркетплейсами – они не могут обеспечить такое же разнообразие ассортимента, поэтому им приходится закрываться. Но проблемы есть и у крупных сетей. Так, сеть магазинов спорттоваров Desport (бывший Decathlon) с февраля закрыла по крайней мере пять магазинов.

При этом по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), российские покупатели за первую половину 2025 году на покупки спорттоваров онлайн потратили 150 млрд руб., что на 25% больше показателей прошлого года.

По данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), в целом продажи спортивных товаров в январе-июле выросли на 3% год к году, а в онлайне — на 13%.

Сложнее всего конкурировать с маркетплейсами небольшим магазинам без развитых каналов онлайн-продаж и работающих на кредитные средства. Особенно высока конкуренция в нижних и средних ценовых категориях, поскольку именно там интернет-площадки оказывают наибольшее давление.

