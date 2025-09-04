В 2025 году в России стало больше регионов с зарплатой выше 100 тыс. рублей

За год число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. выросло с 11 до 19.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников в июне 2025 выросла до 103,183 тыс. рублей. Год назад показатель составлял 89,145 тыс., то есть рост составил 15%, следует из данных Росстата.

Число регионов со средней зарплатой более 100 тыс. с июня 2024 года выросло до 19 против 11.

По данным Росстата, такие зарплаты платят в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, Архангельской (без учета Ненецкого АО), Мурманской, Тюменской (с учетом округов), Иркутской, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Республике Коми, Республике Саха (Якутия), Ненецком АО, Ханты Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Чукотском АО, Красноярском, Забайкальском, Приморском, и Камчатском крае.

Реальные зарплаты россиян в июне 2025 года выросли на 5,1% в годовом выражении, номинальные – на 14,5%.

Год назад в июне 2024 рост был активнее:

реальные – на 6,2% по сравнению с июнем 2023 года,

номинальные – на 15,3%.

