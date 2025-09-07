Налоговики напомнили, как правильно закрыть ИП

Закрыть ИП в России можно за 5 дней.

Если ИП длительное время не ведет предпринимательскую деятельность и закрывает свое дело, ему необходимо заполнить заявление по форме Р26001 (КНД 1112512) и заплатить госпошлину в размере 160 рублей. Также следует до момента закрытия представить сведения в территориальный орган Социального фонда (СФР).

При этом госпошлина не взимается, если заявление направляется:

через нотариуса;

МФЦ по месту жительства;

в электронном виде с ЭЦП предпринимателя.

По закону рассмотрение заявления о прекращении деятельности занимает 5 рабочих дней. Если все в порядке, налогоплательщику будет направлена выписка из ЕГРИП о прекращении деятельности на электронный адрес, указанный в заявлении.

УФНС напоминает, что предпринимателю также необходимо представить налоговую отчетность и заплатить налоги.

Однако наличие налоговой задолженности не является основанием для отказа в рассмотрении заявления, поскольку ее взыскание будет идти с физического лица.

Кроме того, ФНС может исключить сведения о предпринимателе из ЕГРИП, если:

последняя отчетность поступила более 15 месяцев назад ;

в течение этого срока он не покупал патент,

за ним числится долг по налогам и сборам.

Если деятельность ИП была прекращена в указанном порядке, то в течение трех лет действуют ограничения на регистрацию снова как ИП.

Еще при прекращении деятельности ИП нужно уплатить фиксированные страховые взносы «за себя». Срок — в течение 15 календарных дней с даты, когда в налоговом органе снимут с учета как ИП. Иначе по истечении этого срока пйдут пени за каждый день просрочки.

Размер взносов определяется пропорционально отработанным месяцам и дням с начала года до внесения в ЕГРИП записи о прекращении деятельности.