Налоговики напомнили, как правильно закрыть ИП
Если ИП длительное время не ведет предпринимательскую деятельность и закрывает свое дело, ему необходимо заполнить заявление по форме Р26001 (КНД 1112512) и заплатить госпошлину в размере 160 рублей. Также следует до момента закрытия представить сведения в территориальный орган Социального фонда (СФР).
При этом госпошлина не взимается, если заявление направляется:
через нотариуса;
МФЦ по месту жительства;
в электронном виде с ЭЦП предпринимателя.
По закону рассмотрение заявления о прекращении деятельности занимает 5 рабочих дней. Если все в порядке, налогоплательщику будет направлена выписка из ЕГРИП о прекращении деятельности на электронный адрес, указанный в заявлении.
УФНС напоминает, что предпринимателю также необходимо представить налоговую отчетность и заплатить налоги.
Однако наличие налоговой задолженности не является основанием для отказа в рассмотрении заявления, поскольку ее взыскание будет идти с физического лица.
Кроме того, ФНС может исключить сведения о предпринимателе из ЕГРИП, если:
последняя отчетность поступила более 15 месяцев назад;
в течение этого срока он не покупал патент,
за ним числится долг по налогам и сборам.
Если деятельность ИП была прекращена в указанном порядке, то в течение трех лет действуют ограничения на регистрацию снова как ИП.
Еще при прекращении деятельности ИП нужно уплатить фиксированные страховые взносы «за себя». Срок — в течение 15 календарных дней с даты, когда в налоговом органе снимут с учета как ИП. Иначе по истечении этого срока пйдут пени за каждый день просрочки.
Размер взносов определяется пропорционально отработанным месяцам и дням с начала года до внесения в ЕГРИП записи о прекращении деятельности.
Начать дискуссию