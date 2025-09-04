Роструд: нужно ли допсоглашение, если сотрудник изменил счет для получения зарплаты

Дополнительное соглашение нужно только в случаях, когда что-то меняется в трудовом договоре, а изменение реквизитов счета для получения зарплаты к этому не относится.

На сайте Онлайнинспекция.рф пользователь интересуется, нужно ли оформлять дополнительное соглашение к трудовому договору, если сотрудник меняет реквизиты лицевого счета для получения зарплаты.

«Если изменение реквизитов лицевого счета не влечет внесение изменений в трудовой договор работника, то оформлять дополнительное соглашение к нему не нужно», — ответил эксперт Роструда.

Также он напомнил, что в соответствии со ст. 72 ТК изменение условий трудового договора возможно только по соглашению сторон, которое заключается в письменной форме.