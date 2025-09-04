В рамках одной проверки налоговики могут повторно осматривать помещения и документы

НК не уточняет, сколько раз можно проводить осмотры. Значит, их можно проводить не один раз, решил суд.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрел жалобу компании, которая требовала отменить решение ИФНС о проведении повторного осмотра в рамках одной выездной налоговой проверки. Налоговики уже провели осмотр офисов, помещений, складов, предметов и документов компании, а потом приняли еще одно постановление о повторном осмотре.

В постановлении от 07.08.2025 № А32-29955/2024 суд поддержал налоговую.

Судьи указали, что при проведении налоговой проверки налоговики могут проводить осмотр территорий, помещений, документов и предметов, принадлежащих проверяемому налогоплательщику (п. 1 ст. 92 НК).

При этом нормы НК не уточняют, сколько раз в период проверки налоговая инспекция может принимать решение о проведении осмотра. Закон не запрещает повторные осмотры принадлежащих налогоплательщикам территорий, помещений, предметов и документов. А значит, проведение осмотра не препятствует повторному осмотру тех же офисов, помещений и документов.

Аргумент компании о том, что осмотр препятствует ее деятельности, отклонили. Суд решил, что осмотр, в том числе повторный, не приостанавливает хозяйственную деятельность и не нарушает права налогоплательщика, не возлагает на него каких-либо дополнительных обязанностей.

Таким образом, претензии налогоплательщика отклонили, а решение налоговой о повторном осмотре признали не противоречащим действующему законодательству.

