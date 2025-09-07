📢 Налоговики, приставы и гаишники объединяются для выявления должников
Например, УФНС по Краснодарскому краю рассказало, что сотрудники Межрайонной ИФНС № 14 по Краснодарскому краю совместно со службами ГИБДД и ФССП по Динскому району летом 2025 году провели акцию с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».
Он в онлайн-режиме считывает регистрационные номерные знаки автомобилей и проверяет граждан по базам исполнительных производств и ГИБДД. Система дает информацию об отсутствии или наличии у владельцев авто долгов по исполнительным листам.
Задолженность определяется во всех категориях: алименты, налоги, штрафы, кредиты, ЖКХ.
В случае обнаружения долга участникам дорожного движения предлагали погасить его на месте. И 30 владельцев транспорта добровольно погасили задолженность.
