📢 Налоговики, приставы и гаишники объединяются для выявления должников

ФНС, ФССП России и ГАИ (ГИБДД) могут проводить на постоянной основе совместные акции. Их цель — не просто напомнить о необходимости уплаты налогов, а принять эффективные меры для полного погашения задолженности.

Например, УФНС по Краснодарскому краю рассказало, что сотрудники Межрайонной ИФНС № 14 по Краснодарскому краю совместно со службами ГИБДД и ФССП по Динскому району летом 2025 году провели акцию с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».

Он в онлайн-режиме считывает регистрационные номерные знаки автомобилей и проверяет граждан по базам исполнительных производств и ГИБДД. Система дает информацию об отсутствии или наличии у владельцев авто долгов по исполнительным листам.

Задолженность определяется во всех категориях: алименты, налоги, штрафы, кредиты, ЖКХ.

В случае обнаружения долга участникам дорожного движения предлагали погасить его на месте. И 30 владельцев транспорта добровольно погасили задолженность.