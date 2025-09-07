👌 Социальный налоговый вычет можно получить, не дожидаясь конца 2025 года

Налогоплательщики вправе получить социальные вычеты по НДФЛ у работодателя за 2025 год, не дожидаясь окончания налогового периода и без подачи декларации по форме 3-НДФЛ.

Вычет, получаемый через работодателя, это не прямой возврат денег. Получая его, работнику выплачивается зарплата без удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Для получения вычета у работодателя сотруднику необходимо подать в налоговый орган заявление о подтверждении права на вычет с приложением необходимых документов. Удобнее всего это сделать онлайн через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», подсказывает УФНС.

Для этого в ЛК необходимо выбрать раздел «Каталог обращений» — вкладка «Запросить справку (документы)» — «Заявление о подтверждении права на получение социальных вычетов».

Налоговый орган рассмотрит заявление и направит уведомление о праве на получение вычета в адрес налогоплательщика и работодателя. На его основании работодатель не будет удерживать НДФЛ из выплачиваемых физлицу доходов.

Важно: если сотрудник обратился к работодателю за вычетом не с первого месяца налогового периода (календарный год), вычет дадут с месяца обращения, но применить его нужно ко всей сумме дохода, начисленной нарастающим итогом с начала года.

Пример Если налогоплательщик обратился к работодателю-налоговому агенту за получением вычета в сентябре 2025, то налоговый агент при определении налоговой базы нарастающим итогом за январь-сентябрь должен учесть все доходы, полученные работником с начала года, и к полученной сумме применить социальный вычет.

Пересчитывать налоговую базу и суммы НДФЛ за каждый месяц по отдельности ему не нужно.