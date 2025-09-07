👌 Социальный налоговый вычет можно получить, не дожидаясь конца 2025 года
Вычет, получаемый через работодателя, это не прямой возврат денег. Получая его, работнику выплачивается зарплата без удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Для получения вычета у работодателя сотруднику необходимо подать в налоговый орган заявление о подтверждении права на вычет с приложением необходимых документов. Удобнее всего это сделать онлайн через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», подсказывает УФНС.
Для этого в ЛК необходимо выбрать раздел «Каталог обращений» — вкладка «Запросить справку (документы)» — «Заявление о подтверждении права на получение социальных вычетов».
Налоговый орган рассмотрит заявление и направит уведомление о праве на получение вычета в адрес налогоплательщика и работодателя. На его основании работодатель не будет удерживать НДФЛ из выплачиваемых физлицу доходов.
Важно: если сотрудник обратился к работодателю за вычетом не с первого месяца налогового периода (календарный год), вычет дадут с месяца обращения, но применить его нужно ко всей сумме дохода, начисленной нарастающим итогом с начала года.
Пример
Если налогоплательщик обратился к работодателю-налоговому агенту за получением вычета в сентябре 2025, то налоговый агент при определении налоговой базы нарастающим итогом за январь-сентябрь должен учесть все доходы, полученные работником с начала года, и к полученной сумме применить социальный вычет.
Пересчитывать налоговую базу и суммы НДФЛ за каждый месяц по отдельности ему не нужно.
