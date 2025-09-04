Объем рекламного рынка в России вырос на 10% год к году

Объем рекламы за первое полугодие 2025 года составил 450 млрд рублей. Это на 10% больше, чем в первом полугодии 2024 года, отметила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

«Эксперты отметили продолжающееся развитие рынка — его суммарный объем почти достиг уровня в 450 млрд руб., при этом рынок продемонстрировал динамику в плюс 10%», — говорится в сообщении пресс-службы.

Динамика в сегменте «Видео» составила 10%. В 2025 году объем этого сегмента рекламного рынка достиг 137-139 млрд рублей.

В сегменте «Аудио» рынок снизился на 4%, общий объем составил 10,7-10,9 млрд рублей. Также отмечено снижение объема рекламы на 4% в сегменте «Издательский бизнес». А в сегменте наружной рекламы зафиксирован прирост на 14%.

Больше всего рекламы транслировалось на интернет-сервисах: 236-238 млрд, прирост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 10%.

«Российский рекламный рынок десятый квартал подряд фиксирует положительную динамику. Но в 2025 году наблюдается серьезное замедление темпов роста после сверхдинамичных 2023 (+30%) и 2024 (+24%) годов. В 1 квартале текущего года рост составил 11%, во 2 квартале динамика снизилась до 8%. Подобные изменения на рекламном рынке объясняются, прежде всего, серьезным замедлением экономического роста страны», — пояснила АКАР.

Объем отечественного регионального рекламного рынка без учета Москвы приблизился к 60 млрд рублей, рост составил 2% год к году.

