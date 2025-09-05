Минэкономики до конца 2025 года определит для бизнеса условия работы с маркептлейсами

Сейчас обсуждают, какие будут критерии крупных платформ, какие данные будут проверять перед допуском продавца на площадку.

Минэкономразвития разрабатывает подзаконные акты к закону о платформенной экономике. До конца 2025 года бизнесу представят основные проект-условия по взаимодействию с платформами.

Об этом рассказал первый замглавы ведомства Максим Колесников на Восточном экономическом форуме.

«У нас срок вступления в силу 1 октября следующего года. Мы планируем до конца этого года уже основные проект-условия представить бизнесу. В частности, обсуждаем, через какие критерии мы будем определять критерии крупных платформ, какие данные платформы должны будут проверять перед допуском продавца на платформу», — заявил Колесников.

Он уточнил, что торговые площадки – это уже давно не просто цифровые витрины, это крупнейшие инвесторы, логистические хабы, которые создают новые рабочие места в регионах.

