Депутаты предлагают брать плату с неработающих родственников мигрантов за пребывание в РФ

Члены семей мигрантов имеют право жить в России на том основании, что их родственник здесь работает. Однако они не вносят вклад в экономику, хотя пользуются соцуслугами, поэтому депутаты предлагают брать с них плату за пребывание в стране.

Депутаты фракции «Новые люди» предложили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву брать плату с неработающих членов семьи мигранта за нахождение в России.

«Просим вас, уважаемый Владимир Александрович, поручить профильным департаментам Министерства внутренних дел РФ проработать вопрос о внесении изменений в миграционное законодательство, предусматривающих введение платного режима пребывания для неработающих семей мигрантов», — сказано в обращении.

Авторы инициативы обратили внимание на то, что родственники мигрантов могут жить в России на основании статуса работающего члена семьи. Они пользуются инфраструктурой и социальными услугами, но не вносят вклад в экономику страны.

Ожидается, что изменение позволит сбалансировать интересы государства и общества, нарастить неналоговые доходы бюджета и стимулировать легальное трудоустройство.

Порядок и размер выплат будут должны определить заинтересованные ведомства.