Путин пообещал ввести льготы для инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике

Президент отметил необходимость ввести льготы для инвесторов.

«Сейчас, с учетом накопленного успешного опыта, предлагаю сделать кардинальный шаг, а именно, что называется, бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов запустить на всей, подчеркну, на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса. И сделать это нужно с 1 января 2027 года.

Речь идет о том, чтобы упростить использование инструментов поддержки предпринимателей, компаний, их новых проектов. Иными словами, куда бы ни пришел инвестор, в любой дальневосточный или арктический регион, город, поселок, он везде будет иметь право на льготы», — заявил Путин.