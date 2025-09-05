Путин: если резко снизить ключевую ставку, вырастут цены

Владимир Путин заявил, что Центробанк делает все возможное для борьбы с инфляцией, но если резко снизить ключевую ставку, будут расти цены.

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) предупредил об опасности резкого снижения ключевой ставки.

«Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — заявил Путин.

Также он добавил, что сегодняшний размер ключевой ставки хоть и вызывает возмущение у бизнеса, но куда важнее победить инфляцию, с которой борется Центробанк. Он заявил, что нужно прислушиваться к экономистам при анализе экономической ситуации.

Недавно мы писали, что глава Сбера Герман Греф ожидает в конце 2025 года ключевую ставку 14% годовых. Сейчас она — 18%.