❗ Минздрав: порядок выдачи больничных с 1 сентября 2025 не изменился

Ведомство опровергло сообщения СМИ о том, что формирование листов нетрудоспособности будет по новым правилам.

Информация об изменении порядка оформления больничных листов с 1 сентября не соответствует действительности. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Ранее СМИ писали, что с 1 сентября вступил в силу новый порядок формирования листков нетрудоспособности. Якобы, при частых обращениях за больничным листок выдадут максимум на три дня, а продление временной нетрудоспособности будет возможном только по решению врачебной комиссии.

Минздрав разработал проект изменений в приказ об утверждении условий и порядка формирования листков нетрудоспособности, пока они не были приняты.

«Информация об изменении порядка формирования листков нетрудоспособности с 1 сентября, появившаяся в ряде СМИ, не соответствует действительности. Никаких изменений в порядок до настоящего времени не вносилось, а медицинские работники руководствуются требованиями действующего приказа Минздрава от 23 ноября 2021 года № 1089н», — пояснил Кузнецов.

По его словам, возможность определенных изменений в этой сфере находится лишь на этапе обсуждения и межведомственной проработки.