Банки смогут не платить НДС с выдачи займов в драгметаллах

Если освободить выдачу займов драгоценными металлами от НДС, банки будут чаще предлагать подобные продукты, они станут популярными у клиентов.

Минфин планирует внести в Госдуму законопроект, который освободит от НДС:

  • выплату банком процентов от вкладов в драгоценных металлах;

  • выдачу займов в них, если драгметаллы купили у третьих лиц.

Сейчас ст. 149 НК предусматривает, что банки могут не платить НДС с выдачи займов за счет драгметаллов, привлеченных во вклады. Однако если банк покупает драгметаллы и выдает их взаймы, то такие операции налоговики могут обложить налогом. Подобные ситуации приводили к судебным спорам, а банки либо перестали предлагать такие услуги, либо закладывали в цену сделки налоговые риски. Об этом пишет «Коммерсант».

«Золото рассматривалось скорее как балласт в хранилище, чем как актив для работы», — сказал гендиректор сервиса по покупке драгметаллов Moneymatika Максим Мольдерф.

В Минфине хотят выровнять условия налогообложения вкладов в драгметаллах и других банковских вкладов. Ожидается, что изменения повысят привлекательность таких продуктов. Кроме того, золото выйдет из категории «пассивного актива», его будет можно использовать как полноценный инструмент финансового оборота.

