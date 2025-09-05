💳 Инструкция от Центробанка: как случайно не нарваться на блокировку карты в 2025 году

Регулятор дал пользователям банковских карт несколько советов, чтобы они могли избежать блокировки счетов.

Новые законы, которые направлены на защиту населения от мошенников, могут случайно сработать и на обычных пользователей, если банк заметил в их поведении подозрительную активность.

Чтобы карта не попала под блокировку, Центробанк в своем телеграм-канале дал несколько советов:

не переводить деньги по просьбе незнакомых людей;

не возвращать самостоятельно деньги, которые пришли на счет по ошибке. Лучше обратиться для этого в банк;

никому не передавать свою карту и доступ в онлайн-банк;

по возможности не переводить деньги незнакомцам, не платить по номеру телефона в магазинах и на рынках ;

если вы все же переводите деньги другому человеку — например, оплачиваете товары или услуги, отправляете подарок коллеге или родственникам — обязательно укажите назначение платежа ;

попасть под блокировку рискуют те, кто пользуется пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса;

сообщать в банки при смене персональных данных (ФИО, телефона, адреса);

если вы индивидуальный предприниматель или у вас свой бизнес, не допускайте налоговых задолженностей.

В случае, если карту все же заблокировали, нужно обратиться в отделение банка или написать заявление в Банк России через интернет-приемную, выбрав в качестве темы обращения «Информационную безопасность» и соответствующий тип проблемы.