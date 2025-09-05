💳 Инструкция от Центробанка: как случайно не нарваться на блокировку карты в 2025 году
Новые законы, которые направлены на защиту населения от мошенников, могут случайно сработать и на обычных пользователей, если банк заметил в их поведении подозрительную активность.
Чтобы карта не попала под блокировку, Центробанк в своем телеграм-канале дал несколько советов:
не переводить деньги по просьбе незнакомых людей;
не возвращать самостоятельно деньги, которые пришли на счет по ошибке. Лучше обратиться для этого в банк;
никому не передавать свою карту и доступ в онлайн-банк;
по возможности не переводить деньги незнакомцам, не платить по номеру телефона в магазинах и на рынках;
если вы все же переводите деньги другому человеку — например, оплачиваете товары или услуги, отправляете подарок коллеге или родственникам — обязательно укажите назначение платежа;
попасть под блокировку рискуют те, кто пользуется пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса;
сообщать в банки при смене персональных данных (ФИО, телефона, адреса);
если вы индивидуальный предприниматель или у вас свой бизнес, не допускайте налоговых задолженностей.
В случае, если карту все же заблокировали, нужно обратиться в отделение банка или написать заявление в Банк России через интернет-приемную, выбрав в качестве темы обращения «Информационную безопасность» и соответствующий тип проблемы.
