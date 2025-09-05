Больничный после увольнения оплатят, а если заболел ребенок – не оплатят

В течение 30 календарных дней после увольнения работник имеет право на пособие по временной нетрудоспособности.

После увольнения в течение 30 календарных дней, но до трудоустройства на новую работу, у работника есть право на оплату больничного, отметил Минтруд.

В этом случае пособие по временной нетрудоспособности платят в размере 60% от среднего заработка за два календарных года до года наступления больничного, включая периоды работы у других работодателей, независимо от страхового стажа.

Кто оплатит больничный:

первые 3 дня — бывший работодатель;

остальной период начиная с 4-го дня — СФР.

«После увольнения больничный выплачивается только в случае заболевания или травмы самого работника», — уточнил Минтруд.

При уходе за заболевшим родственником или ребенком, карантине и в других случаях выплата пособия не предусмотрена.