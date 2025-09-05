✈ Минфин назвал документы, подтверждающие затраты на перелет в командировку

Для подтверждения расходов нужны маршрут или квитанция электронного билета с ценой и посадочный талон.

В письме от 04.07.2025 № 02-06-10/65516 Минфин уточнил, какие документы подтверждают расходы на перелет работника бюджетной сферы к месту командировки.

Ведомство напомнило, что для бухучета документальным подтверждением расходов командированного работника будет Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520) с приложенными надлежащим образом оформленными оправдательными документами.

То есть для подтверждения расходов на проезд к месту командировки и обратно подтверждающими документами будут:

маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) с указанием цены;

посадочный талон, подтверждающий перелет работника по указанному в электронном авиабилете маршруту, в том числе электронный.

