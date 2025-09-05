Депутаты предлагают временно запретить штрафы и пени за просрочку по кредитам

Закредитованность россиян растет, как и прибыль банков. Поэтому предлагается на два года отменить штрафы по кредитам и ипотеке.

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о временном запрете на начисление штрафов и пеней за просрочку платежей по потребительским кредитам и ипотеке.

Предполагается, что мораторий будет действовать с 1 января 2026 по 31 декабря 2027 года. Штрафы и пени не будут начислять:

по договорам потребительского кредита — на сумму до 500 тыс. рублей ;

на ипотечные кредиты — до 12 млн.

По данным депутатов, число ипотечных заемщиков за 2024 год выросло на 200 тысяч — до 10,2 млн человек. Должников по автокредитам стало больше на 50% — 2,7 млн. Просрочка по потребкредитам в марте 2025 составляла 16,3% — почти 1,58 трлн рублей.

Также значительно выросло число банкротств в первом квартале 2025:

судебных — на 34,8%, до 120,9 тыс.;

внесудебных — на 24%, до 15,65 тыс.

При этом российские банки получили чистую прибыль в размере 3,8 трлн рублей, что на 15,2% превышает результат за 2023 год, указали авторы документа.

«В такой ситуации введение временного запрета на применение мер ответственности за нарушение заемщиками сроков возврата основной суммы долга и уплаты процентов по договору потребительского кредита (займа) не окажет существенного негативного влияния на деятельность кредитных организаций», — уверены депутаты.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.