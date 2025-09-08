На Дальнем Востоке создадут три парка для субъектов МСП

Путин поручил создать на Дальнем Востоке и в арктических регионах не менее 10 бизнес-парков. Три заявки уже отобрали.

Минэкономразвития завершило процедуру отбора проектов по созданию инфраструктуры для бизнеса — промышленных, техно- и бизнес-парков.

«По итогам состоявшегося отбора три конкурсных заявки Хабаровска, Еврейской автономной области и Приморского края получат федеральное финансирование. Всего 31 проект по строительству, реконструкции, включая шесть по дооборудованию парков, в рамках федерального проекта по развитию МСП получит поддержку в виде субсидий регионам», — пояснил глава Минэкономики Максим Решетников.

Основная специализация заявок — машиностроение, металлообработка, а также выпуск инновационного и технологического оборудования, добавил он.

О необходимости создания инфраструктуры для бизнеса напомнил на ВЭФ 2025 Президент России.

«Для разработки и освоения технологий, для налаживания современных производств к 2030 году в России будет отрыто не менее ста промышленных, бизнес- и технопарков с необходимыми площадями и коммуникациями. Не менее 10 таких парков предстоит создать на Дальнем Востоке и в арктических регионах страны», — сказал Путин.

Такие парки будут востребованы среди компаний, выпускающих продукцию, которая призвана заместить иностранные аналоги, включая строительные материалы, медицинское оборудование, транспортную технику.