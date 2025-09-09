«Клерк» и «Роском Онлайн»: помощь бизнесу в работе с персональными данными

Чтобы избежать штрафов от Роскомнадзора, важно правильно заполнять и подготавливать все документы, связанные с персональными данными.

С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые требования к обработке персданных. Теперь согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельным документом — включение в договор или анкету больше не работает.

Это означает, что все компании и ИП обязаны пересмотреть текущие документы:

трудовые договоры;

клиентские анкеты и заявления;

внутренние регламенты;

формы согласий на сайте.

Игнорировать изменения нельзя: даже незначительная ошибка в оформлении может стоить бизнесу миллионы рублей штрафов от Роскомнадзора.

Почему «Клерк» выбрал «Роском Онлайн» партнером?

Роском Онлайн — это специализированный сервис для организаций и ИП, который берет на себя все задачи по соответствию закону № 152-ФЗ.



Роском Онлайн — это специализированный сервис для организаций и ИП, который берет на себя все задачи по соответствию закону № 152-ФЗ.

Что сделает «Роском Онлайн» для вашей компании:

Подготовка и регистрация уведомления в Роскомнадзоре.

Разработка полного пакета документов (политика обработки, положения, инструкции, регламенты).

Аудит сайта и IT-систем: политика cookies, формы согласий, защита данных.

Обучение сотрудников ( бухгалтерия , HR, маркетинг, юристы) работе с персональными данными.

Разработка модели угроз и внедрение системы информационной безопасности.

Подготовка документов по СКЗИ и сопровождение при проверках Роскомнадзора.

То есть вы получаете готовую систему защиты персональных данных, которая не только формально соответствует закону, но и реально защищает бизнес.

С 1 сентября 2025 года новые требования обязательны для всех.

Почему это важно именно сейчас:

С 1 сентября 2025 года новые требования обязательны для всех.

Роскомнадзор активно проводит автоматические проверки сайтов и документов.

Штрафы достигают 18 млн рублей за недостоверную информацию или отсутствие документов.

Гораздо дешевле заранее подготовиться, чем исправлять нарушения.

Коллаборация «Клерка» и «Роском Онлайн» — это ваша страховка от ошибок и штрафов.

Мы сделали все, чтобы читатели «Клерка» могли пройти обновления по закону 152-ФЗ максимально спокойно: обучение, экспертиза и готовые решения теперь в одном месте.

Заботьтесь о бизнесе уже сегодня — воспользуйтесь скидкой 20% по промокоду КЛЕРК.

