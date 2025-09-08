ЦОК ОК УСН 25.08 Мобильная
Учет для новых территорий (ДНР, ЛНР...)

Для новых регионов установят единый порядок расчета страховых выплат

Кабмин одобрил законопроект о страховых выплатах в новых субъектах РФ.

Правительство одобрило законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Решение было принято на заседании кабмина.

«…Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в ст. 4 федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы Правительства.

Разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единого порядка расчета ежемесячной страховой выплаты жителям новых субъектов.

Ранее такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

