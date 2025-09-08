В 2025 году бюджет может недополучить 1 трлн рублей с налога на прибыль

За восемь месяцев 2025 года бюджет собрал почти 2,3 трлн рублей. Экономисты считают, что за год он получит около 3,4 трлн, а запланировано — 4,2 трлн.

К концу августа 2025 года бюджетные поступления выросли до 2,3 трлн рублей, но все равно не успевают за планом: нужно собрать 4,2 трлн рублей до конца года.

Основные причины риска недополучения — высокая ключевая ставка, удешевление энергоресурсов, а также ухудшение внешнеэкономической обстановки: падение цен на нефть, усиление санкций на экспорт и снижение мирового спроса. Если ситуация стабилизирует, то недостачи будет можно избежать. Об этом пишут «Известия».

В мае 2025 года в федеральный бюджет от налога на прибыль поступило 1,6 трлн рублей, это на 75% больше, чем в том же периоде 2024 года. С 1 января 2025 года ставка налога на прибыль выросла с 20% до 25%, а в федеральный бюджет стало поступать 8% вместо 3%. Остальное идет в казну регионов.

Экономист Андрей Бархота считает, что есть риск недополучения запланированных доходов в 1 трлн рублей. Однако это будет можно компенсировать поступления от приватизации или штрафов. Подобную цифру подтверждает и руководитель департамента по работе с клиентами инвестиционно-аналитической компании AMCH Даниил Тюнь.