Из-за цифрового рубля банки могут потерять ликвидность и лишиться до 20% средств на вкладах

После запуска цифрового рубля клиенты банков начнут переводить свои сбережения в новую форму валюты, потому что при наступлении страхового случая цифровые рубли будут полностью защищены, а обычные вклады только в пределах 1,4 млн рублей.

Прирост цифрового рубля на 1 млрд сократит депозиты в небольших банках на 0,8 млрд рублей, а в крупных — на 0,3 млрд.

Со вкладов уйдет до 20% средств, а это повлияет на ликвидность кредитных организаций, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Чтобы свести к минимуму возможные потери, Центробанк не будет начислять процентные доходы на цифровые рубли.

«Банк России не будет начислять проценты на цифровые рубли. Возможность получения дохода останется преимуществом банковских вкладов и других финансовых инструментов. Кроме того, объем пополнения счета цифрового рубля со своего счета в банке будет ограничен суммой 300 тыс. рублей в месяц», — сообщили в ЦБ.

К оттоку депозитов больше всего уязвимы банки с высокой просрочкой по кредитам. Клиенты таких организаций боятся потерять свои вложения, если регулятор отзовет лицензию. Такое не повлияет на сохранность цифровых рублей, тогда как система страхования сможет вернуть клиентам деньги только в пределах суммы возмещения — 1,4 млн рублей.

По данным ЦБ на 1 июля 2025 года, на банковских вкладах лежит 60,3 трлн рублей.

В течение трех лет после запуска цифрового рубля деньги перейдут в электронные кошельки не с депозитов, а с расчетных счетов физических лиц и компаний. Так считает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. Переток составит около 10 трлн рублей.

Также он добавил, что банки будут повышать ставки по депозитам и создавать новые конкурентные продукты, чтобы удержать клиентов и не допустить дефицит ликвидности.

