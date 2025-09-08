Депутат рассказал, кому повысят зарплату с 1 октября 2025 года

С 1 октября 2025 года работники, которые получают зарплату за счет федерального бюджета, получат индексацию на 7,6%.

«Речь идет именно о федеральных учреждениях и органах, а не о региональных или муниципальных организациях», — уточнил депутат Госдумы Алексей Говырин.

К таким относятся сотрудники федеральных казенных бюджетных и автономных учреждений, работники федеральных государственных органов, чья система оплаты труда построена по постановлению правительства № 583, гражданский персонал воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

При индексации увеличат оклады и тарифные ставки сотрудников. Из-за того, что многие доплаты и надбавки привязаны к размеру оклада, то они также вырастут. Однако фиксированные выплаты останутся без изменений, если руководство не примет дополнительное решение об их увеличении.

Индексация 1 октября 2025 года не затронет школьных учителей, воспитателей, врачей поликлиник, которые находятся в ведении субъектов и муниципалитетов.