ФНС: в 2026 году число участников налогового мониторинга вырастет до 882

Число участников мониторинга за 10 лет выросло в 100 раз. Заявки на участие подали 147 компаний — они хотят проводить налоговый мониторинг в 2026 года.

В 2026 году к налоговому мониторингу собираются подключиться 147 компаний из более чем 20 отраслей бизнеса. 1 сентября 2025 ФНС закончила принимать заявки на вступление в мониторинг.

Больше всего заявлений поступило от компаний нефтегазовой, энергетической, металлургической и торговой отраслей. Налоговый мониторинг будут применять предприятия атомной промышленности, связи и информации, представители рекламного бизнеса, сельского хозяйства, перевозчики и производители пищевой продукции. Об этом сказано на сайте ФНС.

Ожидается, что с 2026 года общее число участников налогового мониторинга будет 882.

ФНС постепенно снижает критерии для перехода на мониторинг. С 2025 года общая сумма налогов за год должна составлять более 80 млн рублей, а выручка и стоимость чистых активов — свыше 800 млн рублей.

Без соблюдения суммовых критериев на мониторинг могут перейти получатели господдержки, операторы лотерей, группы компаний, государственные и муниципальные учреждения, бывших участников консолидированных групп. Также к этому списку добавили правопреемников участников налогового мониторинга при реорганизации компании.

Начальник управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова рассказала, что за 10 лет число участников мониторинга выросло более чем в 100 раз.

ФНС до 1 ноября 2025 года проведет оценку участников и примет решение о проведении или отказе в проведении налогового мониторинга.