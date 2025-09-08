Кабмин согласился отдать Генпрокуратуре инвентаризацию неналоговых платежей в бюджет

В России собираются создать единый реестр неналоговых платежей бизнеса, чтобы сделать их более прозрачными.

Правительство приняло предложение генерального прокурора Игоря Краснова о создании единого электронного реестра неналоговых отчислений.

Исполнителем проекта будет Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое подготовит конкретные предложения к концу 2025 года. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным Счетной палаты, в России 167 неналоговых платежей, ежегодная нагрузка на бизнес от их уплаты составляет около 2 трлн рублей и может расти. Например, если по налогам власти обещали не повышать платежи до 2030 года, то в отношении неналоговых платежей договоренностей нет.

Недавно мы писали, что глава Генпрокуратуры Игорь Краснов обратил внимание на неразбериху в неналоговых платежах. Они стали для бизнеса поборами.