Т-Банк начал тестировать бесконтактную оплату покупок с помощью iPhone
У клиентов Т-Банка, которые пользуются iPhone, может появиться возможность оплачивать покупки смартфоном, как раньше, до отключения Apple Pay.
Сейчас бесконтактные платежи смартфоном через сервис T-Pay доступны только владельцам смартфонов на Android. Об этом пишет «Кода Дурова».
Т-Банк подтвердил изданию, что действительно тестирует платежи на iPhone. Однако, когда технология будет доступна всем клиентам, пока неизвестно.
В конце августа 2025 года Сбер запустил технологию «Вжух», которая позволяет пользователям iPhone оплачивать покупки смартфоном. Это реализовано с помощью Bluetooth. Также в Сбере заявили, что «Вжух» доступен для других банков, эту технологию тестируют Т-Банк и Альфа-Банк.
Начать дискуссию