Т-Банк начал тестировать бесконтактную оплату покупок с помощью iPhone

Клиенты Т-Банка смогут снова оплачивать покупки iPhone. Однако пока технологию тестируют, ее еще не запустили для всех клиентов.

У клиентов Т-Банка, которые пользуются iPhone, может появиться возможность оплачивать покупки смартфоном, как раньше, до отключения Apple Pay.

Сейчас бесконтактные платежи смартфоном через сервис T-Pay доступны только владельцам смартфонов на Android. Об этом пишет «Кода Дурова».

Т-Банк подтвердил изданию, что действительно тестирует платежи на iPhone. Однако, когда технология будет доступна всем клиентам, пока неизвестно.

В конце августа 2025 года Сбер запустил технологию «Вжух», которая позволяет пользователям iPhone оплачивать покупки смартфоном. Это реализовано с помощью Bluetooth. Также в Сбере заявили, что «Вжух» доступен для других банков, эту технологию тестируют Т-Банк и Альфа-Банк.