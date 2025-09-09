57% компаний стали готовиться к экономическому спаду

62% организаций не смогли найти в «дружественных» странах рынок сбыта, чтобы компенсировать потери от санкций.

«Опора России» провела опрос и выяснила, что большинство предприятий (57%) стали готовиться к спаду, который произойдет до конца 2025 года. Это связано с резким замедлением экономики страны.

28% компаний надеются на то, что рост возобновится, а 15% затруднились со своей оценкой траектории экономики. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование.

В последний год 90% компаний пришлось искать новых контрагентов и поставщиков, 51% предприятий сократили персонал, чтобы оптимизировать финансы. Однако в 73% организаций по-прежнему сохраняется дефицит кадров.

Не смогли выйти на новые рынки сбыта 67% компаний, а для 62% предпринимателей «дружественные» страны не смогли возместить потери от санкций. Только 12% удалось найти полноценную замену привычным рынкам.