Минпромторг назвал самые востребованные товарные группы российского экспорта
Российская промышленность демонстрирует рост, несмотря на внешние ограничения и внутренние вызовы, заявил замглавы Минпромторга Алексей Груздев.
«Динамично растут высокотехнологичные подотрасли, которые связаны с производством компьютерной техники, электроники, лекарственных препаратов, медицинской техники, по целому ряду других направлений», – сказал Груздев.
По его словам, это отражается и во внешней торговле, которая за прошлый год выросла на 1%. В нынешнем геополитическом и геоэкономическом пространстве это можно назвать рекордом.
«Все ожидали существенного снижения. Но экспорт у нас увеличился на 2%, почти 433 млрд долларов», – отметил замминистра.
Географическая структура российского экспорта – это, в первую очередь, ближнее зарубежье, страны Восточной и Юго-Восточной Азии и Африки.
В первую очередь востребованы такие товарные группы как металлы, продукция химической и деревообрабатывающей промышленности, рассказал Груздев.
Также рост экспорта демонстрируют цифровые сферы: программное обеспечение для промышленности и конкретные разработки в сфере кибербеза, «умного» города».
Кроме того, у зарубежных партнеров пользуется спросом продукция транспортного и энергетического машиностроения, решения в сфере мирного атома, добавил чиновник.
Научим вести учет ВЭД на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году». Вы узнаете, как рассчитывать таможенные пошлины и НДС, составлять контракты и работать с договорами. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 9 900 рублей вместо
35 200 рублей. Осталось 3 места по этой цене.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Начать дискуссию