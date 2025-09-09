Минпромторг назвал самые востребованные товарные группы российского экспорта

Самым большим спросом пользуются металлы, продукция химической и деревообрабатывающей промышленности, а также ПО для промышленности и разработки в сфере кибербезопасности.

Российская промышленность демонстрирует рост, несмотря на внешние ограничения и внутренние вызовы, заявил замглавы Минпромторга Алексей Груздев.

«Динамично растут высокотехнологичные подотрасли, которые связаны с производством компьютерной техники, электроники, лекарственных препаратов, медицинской техники, по целому ряду других направлений», – сказал Груздев.

По его словам, это отражается и во внешней торговле, которая за прошлый год выросла на 1%. В нынешнем геополитическом и геоэкономическом пространстве это можно назвать рекордом.

«Все ожидали существенного снижения. Но экспорт у нас увеличился на 2%, почти 433 млрд долларов», – отметил замминистра.

Географическая структура российского экспорта – это, в первую очередь, ближнее зарубежье, страны Восточной и Юго-Восточной Азии и Африки.

В первую очередь востребованы такие товарные группы как металлы, продукция химической и деревообрабатывающей промышленности, рассказал Груздев.

Также рост экспорта демонстрируют цифровые сферы: программное обеспечение для промышленности и конкретные разработки в сфере кибербеза, «умного» города».

Кроме того, у зарубежных партнеров пользуется спросом продукция транспортного и энергетического машиностроения, решения в сфере мирного атома, добавил чиновник.

Научим вести учет ВЭД на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году». Вы узнаете, как рассчитывать таможенные пошлины и НДС, составлять контракты и работать с договорами. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 9 900 рублей вместо 35 200 рублей. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.