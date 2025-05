Безопасность интернет-платежей 2025: как соблюдать закон и защитить бизнес от мошенничества

Внедрите капчу для предотвращения автоматических атак. Капча (от англ. CAPTCHA — Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) — это тест, который отличает человека от робота, например, просит ввести символы с картинки или выбрать все изображения с машинами. Капча помогает блокировать попытки автоматического подбора паролей и массовые атаки.