Безопасность интернет-платежей 2025: как соблюдать закон и защитить бизнес от мошенничества

Почему важно защищать данные клиентов

Покупатели активно оплачивают товары и услуги онлайн. Это удобно, но одновременно повышает и интерес злоумышленников к чужим данным. Безопасность онлайн-платежей становится не просто технической деталью, а составляющей репутации и стабильности бизнеса, работающего с приемом интернет-платежей.

Чем грозят незащищенные платежи:

Утечка персональных данных. Мошенники могут получить доступ к именам, адресам, телефонам, платежной информации клиентов. Такие данные затем продают на теневых форумах, а в дальнейшем используют для обмана или даже киберпреступлений.

Потеря доверия клиентов. Люди редко готовы вернуться в магазин, который однажды подвел их в вопросах безопасности. Отток покупателей часто оказывается необратимым, а расходы на восстановление репутации — существенными.

Развитие схем мошенничества. Одна успешная атака привлекает к сайту внимание других злоумышленников. Нередко вскоре следуют новые попытки взлома и кражи.

Финансовые убытки. За утечку персональных данных клиентов компании грозят штрафы, причем законодательство в этой области ужесточается.

Так, с 30 мая 2025 года для всех, кто работает с личными данными клиентов, вводятся новые серьезные штрафы. Они касаются в том числе ИП и компаний. Изменения закреплены в законе от 30.11.2024 № 420-ФЗ.

Если в результате нарушения безопасности произойдет несанкционированная передача персональных данных, бизнес может получить штраф. При утечке сведений об 1–10 тыс. человек его размер — от 3 до 5 млн рублей. За более масштабные нарушения — сумма штрафа выше.

Если вовремя не направить в Роскомнадзор уведомление о факте утечки данных, которой нарушены права людей, компаниям и ИП грозит штраф от 1 до 3 млн рублей.

Поэтому игнорировать вопросы безопасности данных и думать, что «ничего не случится» — слишком рискованно и дорого. Оплошность может обернуться не только потерей репутации, но и большими расходами.