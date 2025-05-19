Безопасность интернет-платежей 2025: как соблюдать закон и защитить бизнес от мошенничества

Почему важно защищать данные клиентов
Покупатели активно оплачивают товары и услуги онлайн. Это удобно, но одновременно повышает и интерес злоумышленников к чужим данным. Безопасность онлайн-платежей становится не просто технической деталью, а составляющей репутации и стабильности бизнеса, работающего с приемом интернет-платежей.
Чем грозят незащищенные платежи:
Утечка персональных данных. Мошенники могут получить доступ к именам, адресам, телефонам, платежной информации клиентов. Такие данные затем продают на теневых форумах, а в дальнейшем используют для обмана или даже киберпреступлений.
Потеря доверия клиентов. Люди редко готовы вернуться в магазин, который однажды подвел их в вопросах безопасности. Отток покупателей часто оказывается необратимым, а расходы на восстановление репутации — существенными.
Развитие схем мошенничества. Одна успешная атака привлекает к сайту внимание других злоумышленников. Нередко вскоре следуют новые попытки взлома и кражи.
Финансовые убытки. За утечку персональных данных клиентов компании грозят штрафы, причем законодательство в этой области ужесточается.
Так, с 30 мая 2025 года для всех, кто работает с личными данными клиентов, вводятся новые серьезные штрафы. Они касаются в том числе ИП и компаний. Изменения закреплены в законе от 30.11.2024 № 420-ФЗ.
Если в результате нарушения безопасности произойдет несанкционированная передача персональных данных, бизнес может получить штраф. При утечке сведений об 1–10 тыс. человек его размер — от 3 до 5 млн рублей. За более масштабные нарушения — сумма штрафа выше.
Если вовремя не направить в Роскомнадзор уведомление о факте утечки данных, которой нарушены права людей, компаниям и ИП грозит штраф от 1 до 3 млн рублей.
Поэтому игнорировать вопросы безопасности данных и думать, что «ничего не случится» — слишком рискованно и дорого. Оплошность может обернуться не только потерей репутации, но и большими расходами.
«Миксплат» — сервис приема платежей онлайн для поддержки бизнеса и НКО. Благодаря удобному интернет-эквайрингу вы сможете быстро подключить прием карт и других способов оплаты с выгодной комиссией и высокой конверсией. Данные о платежах будут автоматически отправляться в онлайн-кассу для формирования чеков 54-ФЗ. Использовать сервис безопасно: «Миксплат» входит в топ-30 процессингов РФ, зарегистрированных ЦБ, сертифицирован по стандарту PCI DSS.
Кто отвечает за безопасность онлайн-платежей
Надежность онлайн-платежей — это не только задача владельца сайта или интернет-магазина. Защитить деньги и данные клиентов можно только совместной работой всех участников процесса: бизнеса, банков, а также самих покупателей.
Ответственность бизнеса
Владельцы сайтов и онлайн-сервисов должны создавать безопасные условия для оплаты. Это значит — использовать проверенные платежные системы, которые соответствуют стандартам безопасности, устанавливать SSL-сертификаты для шифрования данных, регулярно проверять сайт на наличие уязвимостей.
Закон явно возлагает на предпринимателей обязанность предотвращать мошенничество, контролировать доступ к данным клиентов и обеспечивать их защиту на каждом этапе оплаты.
Роль платежных систем и банков
Платежные агрегаторы, банки и процессинговые центры отслеживают подозрительные операции, постоянно совершенствуют системы антифрода (выявления мошеннических операций при онлайн-платежах).
Многие сервисы моментально блокируют сомнительные транзакции и уведомляют владельцев карт о попытках доступа или списания денег.
Действия клиентов
Покупателям тоже важно сохранять бдительность: не передавать никому свои логины и пароли, не хранить карточные данные в открытом виде, проверять адрес сайта перед вводом платежных реквизитов, использовать сложные пароли, не переходить по подозрительным ссылкам.
Стандарты и правила безопасности онлайн-платежей
Безопасность интернет-платежей невозможна без соблюдения стандартов.
PCI DSS — главный стандарт для защиты карт
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) — международный стандарт, регулирующий безопасность данных держателей платежных карт. Его разработали крупнейшие платежные системы, включая Visa, MasterCard. Соблюдение PCI DSS означает, что сайт и все процессы приема платежей соответствуют жестким требованиям безопасности:
данные клиентов надежно шифруются при передаче;
бизнес защищает свои серверы от вирусов и атак;
ограничен доступ к информации о картах, даже внутри компании.
3D Secure — дополнительная проверка клиента
Еще один важный стандарт — 3D Secure. Это протокол, который подтверждает личность держателя карты при операциях в интернете. При оплате клиент вводит одноразовый код, который поступает ему на телефон, или проходит авторизацию в приложении банка. Благодаря этому даже при попадании карты к мошеннику совершить покупку без подтверждения сложнее.
Есть и другие сертификации безопасности. Например, NFC — стандарт «бесконтактной» оплаты, который также предусматривает специальные механизмы защиты передачи данных.
Как обезопасить онлайн-платежи
Мир электронной торговли постоянно сталкивается с новыми киберугрозами. Чтобы защитить бизнес и клиентов, нужно использовать комплексный подход.
Используйте современные платежные сервисы. Выбирайте только хорошо известные платежные системы, которые соответствуют международным стандартам и проходят проверки на безопасность. Такие сервисы уже включают множество уровней защиты.
Обеспечьте шифрование передачи данных. Установите SSL-сертификат на сайт. SSL-сертификат — это специальный цифровой документ. Он гарантирует, что все данные, которыми обмениваются ваш сайт и покупатель, надежно зашифрованы и не могут быть перехвачены злоумышленниками. Шифрованный сайт всегда работает по адресу, который начинается с https:// (обратите внимание на букву «s» на конце).
Храните данные клиентов в зашифрованном виде. Шифрование — способ преобразовать данные в форму, которую невозможно понять без специального ключа. Даже если злоумышленник получит доступ к зашифрованным данным, воспользоваться ими он не сможет.
Контролируйте и ограничивайте доступ к данным. Предоставляйте доступ к платежной информации только тем сотрудникам, которым это действительно нужно для работы — и только через защищенные пароли и рабочие станции.
Поддерживайте программное обеспечение в актуальном состоянии. Программное обеспечение сайта (или движок) — это платформа, на которой работает ваш интернет-магазин, например, 1С-Битрикс или WordPress. Обновления движка, плагинов, антивирусных решений устраняют обнаруженные уязвимости, защищают сайт от новых методов атак.
Внедрите капчу для предотвращения автоматических атак. Капча (от англ. CAPTCHA — Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) — это тест, который отличает человека от робота, например, просит ввести символы с картинки или выбрать все изображения с машинами. Капча помогает блокировать попытки автоматического подбора паролей и массовые атаки.
Установите лимиты на попытки входа. Ограничьте количество попыток ввода пароля — злоумышленникам будет сложнее подобрать правильные данные.
Используйте антивирусы и системы обнаружения угроз. Современное антивирусное программное обеспечение защищает сервер и рабочие компьютеры от вредоносных программ, взломщиков и подозрительного трафика.
Регулярно обучайте персонал. Проводите обучающие занятия для сотрудников по вопросам кибербезопасности, рассказывайте о видах мошенничества и действиях при возникновении инцидентов.
Создавайте резервные копии данных. Резервная копия — это дубликат всей или части информации, который хранится отдельно. В случае взлома вы сможете быстро восстановить сайт и данные.
Сообщайте регуляторам о подозрительных инцидентах. Если вы стали жертвой утечки или атаки — обязательно уведомьте об этом контролирующие органы (Роскомнадзор), чтобы минимизировать последствия.
С процессингом «Миксплат» вы получаете готовое, интуитивно понятное решение по приему платежей на сайте и надежную защиту данных. Сервис соответствует всем требованиям 54-ФЗ и стандарту PCI DSS, а также входит в реестр банковских платежных агентов ЦБ.
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