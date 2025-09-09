Ставку НДС на социально значимые товары могут снизить до 0%

Депутаты предложили применять плавающую ставку НДС, чтобы скорректировать налоговую нагрузку с учетом инфляции и не допустить подорожания социально значимых товаров.

8 сентября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагают установить плавающую ставку НДС. Это позволит скорректировать налоговую нагрузку с учетом инфляции, а также снизить ставку до 0% для социально значимых товаров, если инфляция в этой группе выше средней по остальным товарам.

Кроме того, проект предлагает снизить базовую ставку НДС на значимые продукты питания с 10% до 5%.

«Однако фиксированная ставка не учитывает динамики инфляции в отдельных группах товаров и их влияния на расходы населения. В условиях, когда темпы роста цен на социально значимые товары превышают общий уровень инфляции по остальным группам товаров, фиксированная ставка НДС может оказывать дополнительное давление на потребителей», — сказано в пояснительной записке.

Депутаты отмечают, что задекларированное повышение ставки НДС для увеличения финансирования нацпроектов не оправдало себя. Сейчас авторы проекта предлагают новую систему, которая основывается на сравнении уровня инфляции по социально значимым товарам и общей инфляции по остальным группам товаров.

Базовая ставка для социально значимых товаров по умолчанию будет на уровне 5%. Если уровень инфляции по социально значимым товарам за год превышает общий уровень инфляции по остальным товарам, на следующий налоговый период ставка НДС для этих товаров снижается до 0%. Если же инфляция по социально значимым товарам не превышает средний уровень инфляции, ставка НДС остается на уровне 5%.

По мнению депутатов, такой механизм позволит гибко реагировать на колебания цен и предотвращает повышение налоговой нагрузки на социально значимые товары в условиях высокой инфляции.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.