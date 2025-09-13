В Госдуму внесли законопроект о «честном чеке» — при расхождении цены на кассе и ценнике покупатель забирает товар бесплатно

Чтобы избавиться от ложных ценников, депутаты хотят отдавать покупателям товары бесплатно при наличии расхождений на ценниках и на кассе.

8 сентября 2025 года депутаты Госдумы внесли законопроект, который закрепит право покупателей вернуть полную стоимость товара, если его итоговая сумма оказалась больше той, что указана на ценнике. При этом товар остается у покупателя. Подобный механизм будет действовать также на предоставление услуг и работ.

«Таким образом, если стоимость товара, пробитого на кассе, превышает цену, указанную на его ценнике, покупатель получает этот товар бесплатно», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта со ссылкой на Роспотребнадзор отмечают, что более 14% всех жалоб потребителей связаны с разницей между стоимостью на ценнике и суммой в пробитом чеке. Некоторые ретейлы размещают объявления, что ценники могут быть неактуальными. Они предлагают все уточнять на кассе, пытаясь снять с себя ответственность за недостоверность цен и фактический обман.

Ожидается, что принцип «честный чек» позволит искоренить проблему ложных ценников и повысить уровень прозрачности розничной торговли.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.