Обоснованность расходов на рекламу оценивают по ожидаемому экономическому эффекту

Расходами для целей налога на прибыль признают экономически оправданные и документально подтвержденные затраты для деятельности, направленной на получение дохода.

При этом расходы на рекламу производимых (приобретенных) или реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности компании, товарного знака и знака обслуживания, в том числе на участие в выставках и ярмарках, относятся к прочим расходам (подп. 28 п. 1 ст. 264 НК). Но кроме расходов, перечисленных в ст. 270 Кодекса.

Согласно п. 4 ст. 264 НК, к расходам компании на рекламу относятся:

расходы на рекламные мероприятия через СМИ (в т. ч. объявления в печати, передача по радио и телевидению), интернет, при кино- и видеообслуживании;

расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;

расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания, и (или) о самой организации, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании.

Расходы на приобретение или изготовление призов, вручаемых победителям розыгрышей во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные виды рекламы, не указанные в абз. 2-4 п. 4 ст. 264 НК, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации, — уточнил Минфин в письме от 24.07.2025 № 03-03-06/1/71724.

При этом обоснованность расходов нужно оценивать с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности, добавило ведомство.

