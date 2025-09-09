Адвокаты с приостановленным статусом могут не платить страховые взносы, если подали заявление в налоговую

Если адвокат приостановил свой статус, но не подавал заявление в налоговый орган, ему придется самостоятельно исчислить и уплатить страховые взносы за этот период.

Минфин в письме от 18.07.2025 № 03-15-05/69995 разъяснил, что приостановление статуса адвоката не освобождает его от уплаты страховых взносов, если не будет заявления.

Страховые взносы будет можно не платить, если подать в налоговый орган заявление по форме, которая указана в письме ФНС от 18.03.2025 N БС-4-11/2899@. Такое заявление нужно представить в срок не позднее трех лет с даты возникновения права на освобождение.

«В случае приостановления статуса адвоката страховые взносы не уплачиваются при условии представления адвокатом в налоговый орган заявления об освобождении от уплаты страховых взносов за данный период», — сказано в письме Минфина.

Согласно ст. 430 НК, адвокаты должны самостоятельно исчислять и уплачивать страховые взносы.