❓ Предоплата пришла, пока бизнес был на УСН без НДС, а в месяце поставки уже надо платить 5%. Что будет с базой для единого налога?

Будет ли в состав оплаты включен НДС – зависит от договоренностей с контрагентом, а уже от них будет зависеть, изменится налоговая база для налога на УСН или нет.

ИП на УСН в июне 2025 получил оплату услуг – 300 тыс. руб., а в июле общий доход превысил лимит в 60 млн, и ИП стал плательщиком НДС по ставке 5%.

Реализация услуг на 300 тыс. будет в сентябре, то есть уже должна включать НДС. В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» ИП спрашивает — как правильно указать и посчитать налоги в этом случае.

В первую очередь, нужно договорится с покупателем – включают ли полученные 300 тыс. НДС или нет, советуют в чате. Если НДС будет сверх этой суммы – база для УСН останется прежней. А если НДС включен – то базу по УСН нужно уменьшить.

При этом НДС в любом случае нужно выделить и не важно, что сумму получили в июне, когда НДС у ИП еще отсутствовал.

Если реализация будет на сумму 300 тыс. рублей, включая НДС. НДС будет выделен в счете-фактуре и уплачен в бюджет. В соответствии со ст. 248 НК, НДС в таком случае не включается в доходы.

База УСН считается нарастающим итогом с начала года по конец соответствующего квартала, напомнили подписчики. То есть нужно будет показать базу за 9 месяцев уже за минусом суммы НДС.