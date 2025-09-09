Роструд: время на больничном не входит в стаж для дополнительного оплачиваемого отпуска за работу во вредных условиях

В стаж работы, дающий право на дополнительные отпуска за вредность, включается только фактически отработанное время.

Роструд спросили – входит ли в стаж, дающий право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, отсутствие по временной нетрудоспособности.

Ведомство напомнило, что согласно ч. 3 ст. 121 ТК, в стаж работы, дающий право на такие ежегодные допотпуска, включается только фактически отработанное в таких условиях время.

То есть время на больничном в такой стаж не входит, пояснил Роструд.