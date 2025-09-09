👌 На уведомление от налоговой иногда можно не отвечать
В чате ФНС налогоплательщик пожаловался, что получил от налоговой уведомление о неисполнении обязанности по представлению налоговой декларации. Якобы расчет по страховым взносам (РСВ) за 6 месяцев 2025 года не сдан, но отчетность сдали.
Нужно ли отвечать на уведомление, что декларация сдана, и прикладывать протоколы, — спросил подписчик.
«В соответствии с п. 3.3 ст. 76 НК, налоговый орган вправе направить налогоплательщику уведомление о неисполнении обязанности по представлению налоговой декларации (расчета). Такое уведомление носит информационный характер и не обязывает налогоплательщика представлять пояснения», — ответили налоговики.
Они рекомендуют проверить, точно ли налоговая получила декларацию: есть ли квитанция о получении электронного документа, извещение о вводе.
Если декларация (расчет) приняты успешно и введены, то на уведомление отвечать не нужно.
