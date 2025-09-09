Для МФО появился новый инструмент — он позволит снизить риски мошенничества

С 1 сентября 2025 года микрофинансовые организации должны проверять, на какую карту их клиенты будут получать займы. Это нужно, чтобы не допустить перевода денег мошенникам.

Т-Бизнес запустил транзакционный скоринг, который поможет микрофинансовым организациям (МФО) оценить надежность заемщиков и снизить риски мошенничества. Продукт включен в отраслевое решение «Т-Бизнес для МФО».

Новый сервис проанализирует параметры банковской карты, которую заемщик указал для получения средств. Так можно выявить, использует ли клиент чужую карту, проверить достоверность данных о владельцах. Результаты анализа позволяют сформировать обоснованное решение о выдаче займа.

«Решение о запуске транзакционного скоринга мы приняли еще до выхода новых требований регулятора — как ответ на растущие риски мошенничества в сегменте МФО. Появление обязательных скоринговых проверок лишь подтвердило правильность выбранного направления», — сказал руководитель направления отраслевых решений для МФО Александр Фролов.

С 1 сентября 2025 года Центробанк обязал МФО проверять принадлежность заявителю средства получения денег. Дополнительный этап проверки транзакционного скоринга позволяет повысить точность оценки кредитного риска и сократить вероятность неплатежей. Решение Т-Бизнеса полностью соответствует требованиям регулятора и обеспечивает организациям возможность выполнять новые предписания ЦБ.