С 1 октября 2025 года предприниматели Смоленской области смогут применять АУСН

Смоленская область начнет применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Ставки при АУСН 8% и 20%, но не нужно платить страховые взносы, самостоятельно считать налоги и отчитываться по ним.

Эксперимент по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) начнется с 1 октября 2025 года в Смоленской области.

При применении АУСН вся информация для расчета налога поступает в ФНС из личного кабинета, ККТ и от уполномоченных банков. Предприниматели только получают уведомления о сумме, которую нужно уплатить. Самостоятельно не нужно ничего рассчитывать, что упрощает ведение бухгалтерии.

АУСН освобождает бизнес от уплаты страховых взносов за сотрудников и ИП за самого себя. Уплачивают только фиксированные взносы на травматизм. За счет этого ставки при АУСН выше по сравнению с УСН. Они составляют 8% (при выборе объекта налогообложения «доходы») и 20% («доходы, уменьшенные на величину расходов»).

«Еще один плюс – дистанционный формат взаимодействия с налоговым ведомством, то есть через личный кабинет плательщика. Отдельные действия можно осуществлять через уполномоченную кредитную организацию или операторов электронных площадок», — сказала начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС по Смоленской области Нина Янкович.

Сейчас с АУСН в регионе могут работать следующие банки: