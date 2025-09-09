С 1 октября 2025 года предприниматели Смоленской области смогут применять АУСН
Эксперимент по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) начнется с 1 октября 2025 года в Смоленской области.
При применении АУСН вся информация для расчета налога поступает в ФНС из личного кабинета, ККТ и от уполномоченных банков. Предприниматели только получают уведомления о сумме, которую нужно уплатить. Самостоятельно не нужно ничего рассчитывать, что упрощает ведение бухгалтерии.
АУСН освобождает бизнес от уплаты страховых взносов за сотрудников и ИП за самого себя. Уплачивают только фиксированные взносы на травматизм. За счет этого ставки при АУСН выше по сравнению с УСН. Они составляют 8% (при выборе объекта налогообложения «доходы») и 20% («доходы, уменьшенные на величину расходов»).
«Еще один плюс – дистанционный формат взаимодействия с налоговым ведомством, то есть через личный кабинет плательщика. Отдельные действия можно осуществлять через уполномоченную кредитную организацию или операторов электронных площадок», — сказала начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС по Смоленской области Нина Янкович.
Сейчас с АУСН в регионе могут работать следующие банки:
ПАО Сбербанк;
АО «Россельхозбанк»;
ПАО «Промсвязьбанк»;
АО КБ «Модульбанк»;
АО «АЛЬФА-БАНК»;
АО «ТБанк»;
ПАО Банк ВТБ;
ПАО АКБ «АК БАРС»;
ООО «Бланк банк»;
ООО «Банк Точка»;
ПАО «СДМ-Банк».
